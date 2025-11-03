На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды почти 20 тыс. человек

Почти 20 тыс. жителей Ставрополья временно остались без воды
Depositphotos

Специалисты на Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды три населенных пункта. Подробности сообщили в Telegram-канале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

«Завершены сварочные работы на водоводе №55, специалисты приступили к запуску и заполнению системы», — говорится в сообщении.

Утром 3 ноября глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в результате аварии на водопроводе без воды остались 19 410 человек. Без воды остались сразу несколько школ.

На прошлой неделе массовое отключение электроэнергии зафиксировали в нескольких районах Сахалина. Это связали с обрывом грозозащитного троса на линии электропередачи. Инцидент произошел на ЛЭП, обеспечивающей связь между двумя важнейшими подстанциями Южно-Сахалинска: «Центральной» и «Южно-Сахалинской».

Позже жители одного из жилищных комплексов в подмосковном городе Мытищи остались без электроэнергии и водоснабжения в результате коммунальной аварии.

Ранее жители Саратова остались без воды из-за аварии.

