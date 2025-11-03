На Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды почти 20 тыс. человек

Почти 20 тыс. жителей Ставрополья временно остались без воды

Специалисты на Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды три населенных пункта. Подробности сообщили в Telegram-канале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

«Завершены сварочные работы на водоводе №55, специалисты приступили к запуску и заполнению системы», — говорится в сообщении.

Утром 3 ноября глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в результате аварии на водопроводе без воды остались 19 410 человек. Без воды остались сразу несколько школ.

