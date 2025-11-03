В Киргизии задержали вымогателей, шантажировавших мигрантов в России

Sputnik: в Кыргызстане поймали банду, запугивавшую трудовых мигрантов в России

В Джалал-Абадской области Киргизии задержали троих членов организованной преступной группы, которые занимались вымогательством и шантажом соотечественников, работающих в России. Об этом сообщает «Sputnik.Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.

По данным ведомства, задержанные действовали при поддержке приближенных к криминальному авторитету Камчы Кольбаеву. Они запугивали трудовых мигрантов и требовали у них деньги.

Всех подозреваемых арестовали и поместили в следственный изолятор. Следственные действия продолжаются.

