В Киргизии задержали вымогателей, шантажировавших мигрантов в России

В Джалал-Абадской области Киргизии задержали троих членов организованной преступной группы, которые занимались вымогательством и шантажом соотечественников, работающих в России. Об этом сообщает «Sputnik.Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.
По данным ведомства, задержанные действовали при поддержке приближенных к криминальному авторитету Камчы Кольбаеву. Они запугивали трудовых мигрантов и требовали у них деньги.
Всех подозреваемых арестовали и поместили в следственный изолятор. Следственные действия продолжаются.
До этого Верховный суд Татарстана вынес приговор 63-летнему бывшему лидеру организованного преступного сообщества (ОПС) «Кинопленка» и банды «Бригада Ильфатея» Эльфату Сунгатуллину. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей.
В сентябре в Нижневартовске накрыли преступную группировку, которая присваивала себе выплаты участников специальной военной операции.
Ранее полиция арестовала двух подростков за кибератаку на детские сады.