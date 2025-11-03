В нидерландском городе Утрехт перестали подавать кофе и чай

RTV Utrecht: нидерландский Утрехт остался без кофе и чая из-за бактерии в воде

Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде. Об этом сообщает RTV Utrecht.

В публикации отмечается, что на многих предприятиях региона в ближайшие дни будет сложно купить чашку кофе или чая после обнаружения бактерий в резервуаре с питьевой водой в Утрехте в субботу.

Проблемы с продажей напитков также наблюдаются на железнодорожных станциях города и в амбулаторном отделении больницы при Утрехтском университете.

Ожидается, что минимум до вторника во многих районах региона будет действовать рекомендация кипятить воду в течение трех минут перед ее употреблением.

До этого врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал, что риск заразиться паразитами через мясо намного ниже, чем через рыбу, так как встречающиеся в говядине или свинине микроорганизмы намного легче уничтожаются при термообработке. Что касается наиболее безопасных видов мяса, то к ним относятся курятина и индейка.

Ранее странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции.