Врач назвал самые безопасные виды мяса с наименьшим количеством паразитов

Риск заразиться паразитами через мясо намного ниже, чем через рыбу, так как встречающиеся в говядине или свинине микроорганизмы намного легче уничтожаются при термообработке. Что касается наиболее безопасных видов мяса, то к ним относятся курятина и индейка, рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули Общественной Службе Новостей.

В теории любое мясо может оказаться зараженным паразитами, так как на это влияет масса факторов, включая условия выращивания животных. Обычно, если они живут на территории технопарков, за ними ухаживают и хорошо кормят, то риски минимальны, отметил врач.

«Если продукция поступает от частников, то там и в мясе, и в сале могут быть паразиты, — отметил специалист. — В говядине, например, может быть бычий цепень, а в свинине – свиной цепень, который еще называют вооружённым. Свиной цепень очень опасен, потому что вызывает цистицеркоз – его личинки попадают во внутренние органы: в головной мозг, в лёгкие и прочие. Поэтому здесь нужно быть аккуратными».

При этом Бартули отметил, что паразиты в мясе легко уничтожаются – для этого достаточно провести хорошую термообработку при температуре от 70 градусов по Цельсию. Поэтому важно правильно готовить мясо – если оно должно быть хорошо прожарено, проварено или пропечёно, то паразиты не будут представлять угрозы.

А вот про рыбку этого не скажешь – в ней есть метацеркации, которые погибают лишь при шоковой заморозке до −70 градусов, при двухнедельной заморозке до −40 либо при нагревании свыше 200 градусов. На обычной кухне этого добиться крайне сложно, из-за чего часто вследствие потребления рыбы люди заражаются описторхозом и клонорхозом.

Что касается других видов мяса, то наиболее безопасными являются курятина и индюшатина, в которых вообще не бывает никаких паразитов – риск есть только в плане сальмонеллёза, но при правильной термообработке и он сводится к нулю, заключил врач.

До этого врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила, что употребление мяса с кровью опасно, поскольку есть риск попадания в организм паразитов. Кроме того, по её словам, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в непрожаренном мясе, может усвоить не каждый организм. Максимальная прожарка или варёное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадёт ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта, и позволит человеку получить источники полноценного белка и минеральных веществ, подчеркнула специалист.

Ранее врач рассказал, что заражение паразитами можно спутать с болезнями кожи и сердца.