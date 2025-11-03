На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Берлине ожидаются помехи в работе GPS

ТАСС: в Берлине 9 ноября ожидаются помехи в работе GPS
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Берлине предупредили о возможных сбоях, которые могут наблюдаться в работе спутниковой навигационной системы GPS 9 ноября. Причиной возможных сбоев названы «меры безопасности». Об этом сообщил ТАСС источник в местной авиадиспетчерской службе.

Как отмечает собеседник агентства, возможные помехи могут быть в Берлине в радиусе 240 км. Он не уточнил, о каких мерах безопасности идет речь, но заметил, что они ожидаются во временной промежуток с 13:00 до 00:00 мск.

Информация о возможных проблемах с GPS доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства авиационными службами Германии. О подобных сбоях в работе GPS 9 ноября сообщили и власти Польши, связав ожидаемые помехи с предупреждением Берлина.

В немецких авиационных службах также отмечается, что сбои в работе GPS могут также наблюдаться 11 ноября.

2 октября в Германии также предупреждали о возможных сбоях в работе GPS на западе Германии. Тогда отмечали, что проблемы с GPS могут возникнуть со 2 по 4 октября в районе 240 км от города Саарбрюкен.

Ранее в Болгарии предупредили о помехах и подмене данных GPS в небе над страной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами