Подросток нанес запрещенную символику на памятник культурного наследия в Петербурге

В Санкт-Петербурге наказали подростка за публичное демонстрирование нацистской атрибутики, сообщает полиция города.

Запрещенный символ появился на фасаде одного из домов в Апраксином переулке, являющимся памятником культурного наследия. Подозреваемого, которым оказался 17-летний местный житель, нашли по записи с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек использует аэрозольный баллон с белой краской, чтобы нанести символ на стену.

«За пропаганду и демонстрирование запрещенной символики в отношении «художника» возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ. По факту повреждения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ», — говорится в сообщении.

До этого россиянина оштрафовали за символику запрещенной организации АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) на колпачках колесных дисков. Колпачки с запрещенной символикой у него не изъяли, но он снял их с машины сам.

Ранее в Москве оштрафовали дальнобойщика за проукраинскую наклейку.