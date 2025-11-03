Появились подробности в деле о нападении в британском поезде

Прокуратура предъявила 12 обвинений мужчине, напавшему с ножом в поезде в Британии

Британская прокуратура предъявила обвинения мужчине, который напал на людей с ножом в поезде. Об этом сообщает пресс-служба британской транспортной полиции.

Нападавшим оказался 32-летний Энтони Уильямс. Мужчина обвиняется по десяти эпизодам покушения на убийство, одному эпизоду причинения телесных повреждений и одному эпизоду незаконного хранения холодного оружия.

Нападение произошло вечером 1 ноября недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Очевидец рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь».

Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. В результате нападения пострадали 11 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его сильно обеспокоил «ужасный инцидент» в поезде и призвал людей на месте происшествия следовать указаниям правоохранителей.

Глава РФПИ назвал нападение в Британии примером провальной иммиграционной политики.