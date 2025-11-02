Глава РФПИ раскритиковал иммиграционную политику Великобритании

Нападение в британском Хантингдоне является еще одним провалом иммиграционной политики. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал он.

На востоке Англии несколько человек пострадали во время поножовщины в поезде. Нападение произошло вечером недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир. Очевидец нападения рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. Полиция арестовала двух человек, несколько пассажиров были госпитализированы.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его сильно обеспокоил «ужасный инцидент» в поезде поблизости от Хантингдона и призвал людей на месте происшествия следовать указаниям правоохранителей.

Ранее в немецком Эссене ученик ранил ножом учительницу в колледже и сбежал.