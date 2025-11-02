На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист ЦАХАЛ подала в отставку после одобрения видео с изнасилованием палестинцев

Главный юрист ЦАХАЛ, одобрившая изнасилования палестинцев, подала в отставку
Amir Cohen/Reuters

Главный военный юрист при Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-майор Йифат Томер-Иерушалми подала в отставку после того, как одобрила утечку видео с изнасилованием палестинских заключенных в лагере Сде Тейман, совершенное израильскими резервистами в августе 2024 года. Об этом сообщает Al Jazeera.

В публикации отмечается, что решение было принято спустя несколько часов после того, как юрист была уволена начальником генштаба армии Эялем Замиром в связи с ее возможной причастностью к публикации видеороликов жестокого обращения солдат с палестинским заключенным.

Израильские правозащитные организации утверждают, что резервисты, участвовавшие в инциденте, избежали уголовного преследования.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных.

Тем временем независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. В конце августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода, тогда же ЦАХАЛ начал наступление на город Газу. На фоне этого в ЕС призывали ввести санкции против страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.

Война в Газе
