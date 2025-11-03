Российские семьи с детьми поддержат новой выплатой

Сенатор Мурог: семьи с детьми в РФ получат новую налоговую выплату в 2026 году

В 2026 году семьи с детьми в России смогут получить новую налоговую выплату. Об этом заявил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

По его словам, эта мера поддержки направлена на улучшение финансового положения россиян, имеющих несовершеннолетних детей. Размер выплаты будет зависеть от количества детей и общего дохода семьи. Особое внимание уделят многодетным и малоимущим гражданам, уточнил член Совета Федерации РФ.

Чтобы получить выплату, россиянам надо будет подтвердить свой уровень дохода и наличие детей. Подать заявление можно лично в налоговой или через «Госуслуги».

Мурог добавил, что на субсидию также смогут рассчитывать студенты до 23 лет, обучающиеся на очных отделениях вузов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поддержка рождаемости в стране недостаточна. Глава государства обратил внимание на то, что россиянки сейчас рожают первого ребенка в 28–29 лет, и в большинстве семей этот малыш остается единственным, так как сил и времени на второго и третьего ребенка уже не хватает.

