На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские семьи с детьми поддержат новой выплатой

Сенатор Мурог: семьи с детьми в РФ получат новую налоговую выплату в 2026 году
close
Depositphotos

В 2026 году семьи с детьми в России смогут получить новую налоговую выплату. Об этом заявил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

По его словам, эта мера поддержки направлена на улучшение финансового положения россиян, имеющих несовершеннолетних детей. Размер выплаты будет зависеть от количества детей и общего дохода семьи. Особое внимание уделят многодетным и малоимущим гражданам, уточнил член Совета Федерации РФ.

Чтобы получить выплату, россиянам надо будет подтвердить свой уровень дохода и наличие детей. Подать заявление можно лично в налоговой или через «Госуслуги».

Мурог добавил, что на субсидию также смогут рассчитывать студенты до 23 лет, обучающиеся на очных отделениях вузов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поддержка рождаемости в стране недостаточна. Глава государства обратил внимание на то, что россиянки сейчас рожают первого ребенка в 28–29 лет, и в большинстве семей этот малыш остается единственным, так как сил и времени на второго и третьего ребенка уже не хватает.

Ранее был назван размер пенсии, комфортной для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами