Назван размер пенсии, комфортной для россиян

Экономист Мазур: комфортная для россиян пенсия должна быть более 93 тыс. рублей
Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Сумма комфортной для россиян пенсии должна быть более 93 тыс. рублей, оценила для «Газеты.Ru» доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

«С точки зрения социальной справедливости целесообразно комфортную пенсию определять в привязке к потребительской корзине. Исходя из этого, комфортной пенсией можно считать ее размер, который должен составлять не менее трех потребительских корзин. В будущем такая пенсия возможна только в условиях высоких зарплат, о которых постоянно говорит президент, и полной легализации «теневого» сектора экономики. Проблема достаточности размера пенсии очень актуальна. Опасения населения о том, что ее размера будет не хватать для комфортной старости, обоснованы», — отметила экономист.

По словам экономиста, несмотря на то, что официально с 2021 года Росстат не рассчитывает стоимость потребительской корзины, у населения расходы, которые входили в ее состав, не исчезли. Более того, траты напрямую зависят от уровня инфляции, уточнила Мазур. По ее мнению, если говорить о комфортной пенсии, то ее размер зависит от ежемесячных трат на продукты питания, непродовольственные товары (одежда, обувь, лекарства) и услуги (ЖКХ, транспорт, медицина, связь).

«Исходя из этого, по официальным данным, публикуемым в настоящее время Росстатом, можем ее определить как: сумму стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (учитывая, что она меняется ежемесячно) и условного (минимального) набора продуктов. Таким образом, выходим не только на комфортный размер пенсии, но и ее ежемесячную индексацию на темпы инфляции», — сказала Мазур.

По данным Росстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по стране в мае 2025 года составляла 23 663 рубля. Стоимость минимального набора продуктов — 7,4 тыс. рублей. То есть комфортная пенсия для россиян должна быть более 93 тыс. рублей (31 063 рубля, умноженного на 3).

По ее словам, достаточно низкие зарплаты не позволяют россиянам делать накопления. Во-вторых, до сих пор у большей части населения низкий уровень финансовой грамотности — граждане не умеют создавать на будущее пассивные источники доходов. В-третьих, высокая инфляция, которая обесценивает сбережения, также не способствует желанию делать накопления, посетовала Мазур. В-четвертых, отсутствие официального трудоустройства и «белых» зарплат также не способствуют получению в будущем высокой пенсии, подчеркнула эксперт. Для тех, кто уже на пенсии, экономить на покупке некоторых продуктов или получить дополнительный доход позволяет дача или приусадебный участок, но это, скорее, чтобы выжить, а не комфортно жить на старости, заключила экономист.

По данным Социального фонда РФ, в августе средний размер пенсии россиян в номинальном выражении составил 23 519 рублей.

Ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин предложил повысить минимальные пенсии россиян до 35 тыс. рублей.

