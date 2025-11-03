На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты новые детали дела педиатра Буяновой, осужденной за фейки о ВС России

РИА Новости: педиатр Буянова негативно высказалась об СВО в присутствии ребенка
Pavel Bednyakov/AP

Педиатр Надежда Буянова, осужденная за распространение фейков о российской армии, негативно высказалась о специальной военной операции (СВО) на Украине в присутствии мальчика, отец которого не вернулся с поля боя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Именно этот инцидент лег в основу дела Буяновой. Согласно материалам, отец мальчика ушел добровольцем на СВО в июле 2023 года. Через месяц он пропал без вести при выполнении боевых задач. Мужчина был командиром отделения мотострелковой роты.

Мать ребенка, проходящая по делу свидетелем, рассказала, что они с сыном находились на приеме у Буяновой. Педиатр спросила о причине капризов и баловства мальчика. В ответ мама рассказала, что поведение сына изменилось после известия об отце. После этого, по словам свидетельницы, врач негативно высказалась о спецоперации. После этого мать велела сыну выйти из кабинета в коридор. Когда сын удалился, она, используя нецензурную брань и повышенный тон, сделала замечание Буяновой и сама покинула кабинет. Женщина обратилась к главврачу поликлиники с требованием уволить педиатра.

Сама Буянова не подтвердила, что такой конфликт и беседа с мамой пациента были. Также врач отрицает, что говорила что-либо о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ, подчеркнув, что не испытывает ненависти и неприязни к русскому народу, политикой и СВО не интересуется. Педиатр лишь отметила, что мать во время приема разговаривала с сыном повышенным тоном.

В ноябре 2024 года 69-летняя Надежда Буянова была приговорена к 5,5 годам колонии. Обжаловать это решение в апелляционном суде не удалось.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение педиатра после публикации Mash. На видео вдова участника СВО Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова при ее семилетнем сыне якобы назвала ее мужа «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Буянова эти обвинения отрицает.

До этого в телефонной переписке Надежды Буяновой нашли высказывания с осуждением СВО.

Ранее врачи в стихах призвали освободить педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации армии.

