Педиатр Буянова, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО

В телефонной переписке педиатра Надежды Буяновой, осужденной за распространение ложной информации о российской армии, содержались высказывания с осуждением специальной военной операции. С материалами дела ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, в мобильном телефоне Буяновой была обнаружена переписка, в которой она выражала переживания за Киев и желала Украине победы. Часть сообщений заканчивалась лозунгами украинских националистов.

Суд отклонил доводы защиты о том, что Буянова не является автором этих сообщений. В материалах дела указано, что доказательств доступа других лиц к телефону представлено не было, а устройство находилось в пользовании врача и было изъято у нее при выемке.

В ноябре 2024 года 69-летняя Буянова была приговорена к пяти с половиной годам колонии. Обжаловать это решение в апелляционном суде не удалось.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летней педиатра после публикации Mash. На видео вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова при ее семилетнем сыне якобы назвала ее мужа «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Буянова эти обвинения отрицает.

Позднее сообщалось, что детская городская поликлиника №140, в которой работала Буянова, обратилась в Тушинский суд Москвы с требованием уволить ее.

Ранее адвокат обжаловал приговор педиатру Буяновой за фейки об армии.