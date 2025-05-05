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Мосгорсуд оставил в силе приговор педиатру Буяновой

Суд не стал смягчать приговор осужденной за фейки об армии врачу Буяновой
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Мосгорсуд не стал смягчать приговор в 5,5 года колонии за фейки о Вооруженных силах России для 69-летнего педиатра Надежды Буяновой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что в силе также оставили запрет россиянке заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в интернет. Адвокаты просили отменить приговор, само заседание почти полностью прошло в закрытом режиме.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение 67-летнего педиатра после публикации Mash. На видео вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова при ее семилетнем сыне якобы назвала ее мужа «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Буянова эти обвинения отрицает.

Позднее сообщалось, что детская городская поликлиника №140, в которой работала Буянова, обратилась в Тушинский суд Москвы с требованием уволить ее. Один раз ее оттуда уже увольняли, но суд восстановил женщину на работе и присудил ей 927 тыс. рублей компенсации за вынужденный прогул, а также 15 тыс. рублей — за причиненный моральный ущерб.

Ранее суд 10 раз наказал барда Буянова за дискредитацию ВС РФ.

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