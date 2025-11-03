Приставы взыскивают долг с пошутившего над бойцом СВО стендап-комика

Приставы начали взыскание долга в 450 тысяч рублей с комика Останина

Судебные приставы взыскивают с арестованного по делу о разжигании ненависти стендап-комика Артемия Останина 450 тыс. рублей задолженности по кредитам. Об этом, ссылаясь на материалы исполнительного производства, сообщает РИА Новости.

Исполнительное производство было заведено на Останина 24 октября по исполнительной надписи нотариуса. С него взыскивается задолженность по кредитным платежам на сумму почти в 450 тыс. рублей.

Кроме того, стендап-комик с июня должен оплатить штраф в 500 рублей.

18 октября стало известно, что Мещанский суд Москвы продлил арест Останину по делу о разжигании ненависти.

17 марта 2024 года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Изначально Останин должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс . Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте суд мужчине отказал. Вину он не признает.

Ранее МВД Белоруссии назвало ложной информацию об избиении силовиками комика Останина.