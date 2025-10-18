Стендаперу Останину продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил арест стендап-комику Артемию Останину (был внесен в реестр экстремистов и террористов) по делу о разжигании ненависти. Об этом пишет РИА Новости.

Защита Останина обжаловала решение о продлении ареста, дата апелляционного заседания пока не назначена.

17 марта 2024 года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Изначально Останин должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс скопление воздуха между легким и грудной клеткой, которое вызывает частичное или полное сжатие легкого. Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте суд мужчине отказал. Вину он не признает.

Останин родился в Ейске. В 2019 году он окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. Он пробовал себя в разных творческих направлениях, но нашел себя в стендапе.

