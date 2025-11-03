На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый раскрыл детали проекта тоннеля через Берингов пролив

Ученый Разбегин рассказал о возможной конструкции тоннеля через Берингов пролив
true
true
true
close
Universal Peace Federation

Проект тоннеля через Берингов пролив между Россией и США предполагает строительство двух транспортных и одного сервисного тоннеля с возможностью обслуживания через специальные сбойки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

Согласно расчетам, стоимость сооружения может составить менее $8 миллиардов, а срок строительства — до восьми лет. Конструкция будет использовать два острова в проливе, что позволит разделить тоннель на три участка.

«Самая перспективная конструкция на данный момент – это два однопутных транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания», — пояснил Разбегин.

Протяженность двух основных участков тоннеля составит около 51 км каждый, что сопоставимо с Евротоннелем под Ла-Маншем. Острова в проливе могут быть эффективно использованы для организации системы вентиляции.

19 октября глава РФПИ Дмитриев на своей странице в соцсети Х объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле, который мог бы соединить Чукотку и Аляску.

Победителям обещают четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску — или же первый проезд через тоннель.

Спецпредставитель президента РФ также опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля под Беринговым проливом. Он заявил, что проект может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость — не менее $8 млрд.

Ранее глава РФПИ рассказал, на каком этапе находится проект тоннеля между РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами