Ученый раскрыл детали проекта тоннеля через Берингов пролив

Проект тоннеля через Берингов пролив между Россией и США предполагает строительство двух транспортных и одного сервисного тоннеля с возможностью обслуживания через специальные сбойки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

Согласно расчетам, стоимость сооружения может составить менее $8 миллиардов, а срок строительства — до восьми лет. Конструкция будет использовать два острова в проливе, что позволит разделить тоннель на три участка.

«Самая перспективная конструкция на данный момент – это два однопутных транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания», — пояснил Разбегин.

Протяженность двух основных участков тоннеля составит около 51 км каждый, что сопоставимо с Евротоннелем под Ла-Маншем. Острова в проливе могут быть эффективно использованы для организации системы вентиляции.

19 октября глава РФПИ Дмитриев на своей странице в соцсети Х объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле, который мог бы соединить Чукотку и Аляску.

Победителям обещают четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску — или же первый проезд через тоннель.

Спецпредставитель президента РФ также опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля под Беринговым проливом. Он заявил, что проект может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость — не менее $8 млрд.

Ранее глава РФПИ рассказал, на каком этапе находится проект тоннеля между РФ и США.