В Афганистане произошло землетрясение

В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:28 по времени UTC (23:28 мск) в 45 км к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 2 ноября два землетрясения произошли на территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Первые подземные толчки зафиксировали в 2:50 по местному времени (1:50 мск). Их магнитуда составила 3,1. Через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 3,4.

30 октября РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.