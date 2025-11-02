На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На севере Германии загорелась школа

В школе на севере ФРГ вспыхнул крупный пожар
IMAGO/Sabine Gudath/Global Look Press

В средней школе города Гестахт в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ произошел крупный пожар. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.

Пламя и дым охватили корпус, в котором находятся кабинеты химии и физики. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось предотвратить распространение огня на основное здание школы.

В связи с сильным задымлением городские власти призвали жителей закрыть в домах окна и двери и не пользоваться кондиционерами.

Причина пожара пока не ясна. По одной из версий его могли устроить грабители.

По словам бургомистра Гестахта Олафа Шульце, школе, в которой почти тысяча учеников, потребуется масштабный ремонт, оцениваемый в миллионы евро.

25 октября сообщалось, что в Краснодаре 700 человек, из которых 660 детей, эвакуировали из школы во время пожара.

Ранее в барнаульской школе загорелся спортзал.

