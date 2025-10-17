На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В барнаульской школе загорелся спортзал

В Барнауле загорелся спортивный зал частной школы
true
true
true

В Барнауле произошло возгорание в спортивном зале частной школы по Змеиногорскому тракту. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.

Общая площадь пожара достигла 600 кв. м.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

В результате возгорания никто не пострадал.

17 октября сообщалось, что в селе Натора Ленского района Якутии произошел пожар в здании школы. Никто не пострадал. Строение повреждено огнем по всей площади — 768 кв. м.

13 октября в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Кемеровской области загоревшаяся в школе лампа вызвала панику у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами