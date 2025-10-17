В барнаульской школе загорелся спортзал

В Барнауле произошло возгорание в спортивном зале частной школы по Змеиногорскому тракту. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.

Общая площадь пожара достигла 600 кв. м.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

В результате возгорания никто не пострадал.

17 октября сообщалось, что в селе Натора Ленского района Якутии произошел пожар в здании школы. Никто не пострадал. Строение повреждено огнем по всей площади — 768 кв. м.

13 октября в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Кемеровской области загоревшаяся в школе лампа вызвала панику у детей.