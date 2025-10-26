Предлагал союз с Россией: мэра армянского Гюмри обвинили в призывах к отказу от суверенитета

Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна обвинили в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении за его слова о необходимости союза с Россией. Это уже второе предъявленное ему обвинение: неделю назад политика задержали по делу о коррупции, он арестован на два месяца. По версии защиты, преследование Гукасяна связано с требованием премьер-министра Никола Пашиняна отстранить мэра от политики. Сам Пашинян свою причастность отрицает.

В Армении мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение: в этот раз его преследуют за слова о необходимости союза с Россией, сообщила в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его адвокат Заруи Постанджян.

По словам представительницы защиты, Гукасяна обвинили в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении из-за «мыслей» о формировании союза с другими странами. Ранее мэр Гюмри заявил о необходимости союза с Россией для защиты от турецкой угрозы.

При этом Постанджян отметила, что ее подзащитный призывал формировать союз при сохранении собственного суверенитета.

«Мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность», — написала адвокат.

Постанджян считает, что все обвинения — это политическое преследование Гукасяна в связи с распоряжением армянского премьер-министра Никола Пашиняна отстранить мэра от политики. Кроме этого, высказывания, которые не содержат признаков насилия и являются личным мнением, не могут рассматриваться как преступление, об этом сказано в международных нормах.

Сам Пашинян отрицает свою причастность к уголовному преследованию Гукасяна.

Задержание Гукасяна

20 октября армянские силовики ворвались в мэрию Гюмри для задержания Гукасяна, которого обвиняют в коррупции, сообщили местные власти. Полиция оцепила здание для проведения следственных действий, а вокруг мэрии начались массовые беспорядки: протестующие пытались не допустить задержания градоначальника. В город направили дополнительных силовиков.

«Мы с коллегами-парламентариями спешим в Гюмри. Вся трасса Ереван — Гюмри забита автобусами и грузовиками, перевозящими подразделения СНБ и полиции. Возможно, власти были застигнуты врасплох всплеском протестов гюмрийцев», — писал тогда депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян.

В итоге полицейским удалось оттеснить протестующих от обоих выходов из мэрии. Затем Гукасяна вывели и посадили в машину. Также в транспортные средства затолкали нескольких протестующих. Против участников акции возбудили уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, вмешательстве в законную деятельность должностного лица и вмешательстве в осуществление правосудия. По последним данным, задержаны 37 человек.

Мэрия продолжила работу в штатном режиме. Сотрудники уверены, что скоро Гукасян вернется к выполнению своих обязанностей. Они также призвали граждан не поддаваться на провокации.

По данным РИА Новости, задержанного мэра доставили в антикоррупционный комитет в Ереване. После этого туда вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако неизвестно, понадобились ли медики Гукасяну или кому-то другому.

В итоге Гукасяну предъявили обвинения в получении взятки, 21 октября его арестовали на два месяца. Детали дела не раскрываются, но известно, что оно связано с легализацией самовольной постройки в Гюмри.

«В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором [города]. В рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании», — сказано в сообщении антикоррупционного комитета Армении (цитата по РИА Новости).

Как заявил адвокат мэра Арамаис Айрапетян, задержанный отвергает все обвинения. Более того, представитель защиты рассказал, что почти все вменяемые политику эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, а тогда он еще не занимал свой пост.

Вардан Гукасян родился 20 января 1961 года в Гюмри. Он окончил Ширакский университет экономики и управления, получив специальность экономиста, а также Гюмрийский государственный педагогический институт им. М. Налбандяна. Его наградили медалью «Акоп Мегапарт» за вклад в развитие Гюмри.

Гукасян участвовал в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне армян. Он также занимается фермерской деятельностью.

В 1999 году Гукасян стал мэром Гюмри, занимая эту должность до 2012 года. Во время правления он за свои деньги восстановил церковь «Святое Знамение». В апреле 2025 года Гукасяна вновь избрали мэром. Тогда он возглавлял список компартии Армении и был известен своими пророссийскими настроениями.