Президент Мексики отреагировала на убийство мэра в День мертвых

После убийства в День мертвых мэра города Уруапан Карлоса Мансо президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала в соцсети X, что созвала Совет нацбезопасности.

Политик пояснила, что таким образом хочет поддержать штат Мичоакан, где находится город, и не допустить безнаказанности.

«Руководители региональных подразделений министерства обороны и Национальной гвардии поддерживали контакт с мэром, который находился под федеральной защитой», — сообщила глава государства.

Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых. Политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу. Медики не смогли его спасти. Правоохранители задержали после инцидента двух человек, еще один нападавший скончался.

СМИ писали, что Мансо получал угрозы от криминальных группировок из-за своей борьбы с преступностью. Его охраняли сотрудники Нацгвардии и местных сил безопасности. Мэр просил федеральные власти усилить меры по своей защите.

