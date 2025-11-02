На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мексике мэра одного из городов застрелили в День мертвых

Milenio: мэра одного из городов в Мексике застрелили во время Дня мертвых
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых. Об этом пишет газета Milenio.

«Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых», — говорится в сообщении.

По данным издания, политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу. Медики не смогли его спасти. Кроме того, был ранен еще один человек. В результате операции правоохранители задержали двух человек, еще один нападавший скончался.

Другие подробности инцидента неизвестны. Причины стрельбы устанавливаются.

До этого газета El Universal писала, что в мексиканском городе Эрмосильо произошел взрыв в магазине, 23 человека погибли, включая четырех несовершеннолетних, более 10 человек пострадали. Издание уточняет, что ЧП произошло в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось. В настоящее время точная причина взрыва неизвестна. Выдвинута версия, что он произошел из-за припаркованного поблизости автомобиля.

Ранее в Мексике сошел с рельсов и взорвался состав с топливом.

