В Бразилии семейство капибар устроило пробку и попало на видео

В Бразилии движение автомобилей остановилось, когда семейство капибар переходило дорогу. Видео дорожного инцидента опубликовал Telegram-канал «Лента дня».

На записи видно, как девять особей различного возраста медленно переходят автодорогу, в то время как в пробке стоят десятки автомобилей.

Как отмечается, капибары – самые крупные грызуны планеты, обитающие в Южной Америке. Эти животные часто выбирают берега рек для прогулок и отдыха. Пространство города для них – нетипичная среда обитания.

13 октября Московский зоопарк переместил капибар в зимние вольеры. Внутри для них поддерживается температура 22–24 градуса, а также оборудованы три бассейна. Переезд совпал с пополнением в семействе: 18 сентября капибара Малая родила двойню.

Обитатели павильонов «Дом птиц» и «Животные Африки» Московского зоопарка – попугаи, шлемоносные казуары, кафрские рогатые вороны, медоеды и дикдики – также были переведены в теплые помещения. Сообщается, что семейство сурикатов выходит на улицу только изредка, предпочитая оставаться в внутреннем вольере.

Ранее в Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе капибар и енотов.