Теплолюбивых обитателей Московского зоопарка перевели в зимние вольеры

В Московском зоопарке переместили часть животных в подогреваемые помещения
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

С наступлением холодов теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели из летних уличных вольеров в подогреваемые помещения и павильоны, где для них созданы комфортные условия — от бассейнов с теплой водой до ламп, имитирующих солнечный свет. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Отмечается, что одними из первых в зимние вольеры переехали капибары --самые крупные грызуны планеты, обитающие в Южной Америке. Внутри для них поддерживается температура 22–24 градуса, а также оборудованы три бассейна. Переезд совпал с пополнением в семействе: 18 сентября капибара Малая родила двойню.

В теплые помещения также переместились обитатели павильонов «Дом птиц» и «Животные Африки» — попугаи, шлемоносные казуары, кафрские рогатые вороны, медоеды и дикдики. Сообщается, что семейство сурикатов выходит на улицу лишь изредка, предпочитая внутренний вольер.

Жираф Липа пока продолжает гулять и в уличном, и в зимнем помещениях, тогда как карликовый бегемот Ксюша полностью переехала в теплый вольер с бассейном. Осенью ее рацион изменился: теперь основу питания составляют сено, сухие веники и замороженные зеленые ветки.

В павильоне «Дом приматов» разместились кошачьи и вари-лемуры, игрунковые обезьяны, а также борнейские и суматранские орангутаны. Равнинные гориллы при сухой погоде продолжают выходить на прогулки, однако ночуют в зимнем вольере.

Посетители зоопарка могут наблюдать за животными как во время прогулок, так и воспользоваться онлайн-трансляцией.

