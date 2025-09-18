В Мосгордуме призвали запретить использовать енотов в антикафе

Генеральный директор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров. Об этом она заявила на круглом столе «Содержание животных в антикафе: правовое регулирование и пути совершенствования законодательства».

«Распространить действие приложения №13 постановления 1937 «Перечень животных допустимых для контакта» на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас», — сказала гендиректор столичного зоосада.

Акулова пояснила, что формат подобных антикафе стремительно набирает популярность, в заведениях все чаще появляются экзотические виды животных. Однако без специальных условий они испытывают огромный стресс, а для людей растут риски аллергий, инфекций и травм.

Член комиссии Мосгордумы обратила внимание, что подобные заведения не относятся ни к общепиту, ни к зоопаркам, в результате чего для них нет Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Также гендиректор Московского зоопарка предложила кратно увеличить штрафы по статье 8.53 КОАП РФСтатьей 8.53 КоАП РФ установлена ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, чтобы сделать этот бизнес экономически невыгодным.

В феврале сообщалось, что в московском антикафе с минипигами на Проспекте Мира выявили многочисленные нарушения. В столичной прокуратуре рассказали, что во время проверки правоохранители обнаружили в подвале заведения восемь маленьких свинок. Эксперты выявили несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие нарушения.

