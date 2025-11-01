Север Запорожской области обесточен из-за атаки ВСУ

Из-за атаки ВСУ на энергообъекты в Запорожской области частично пропал свет. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что электроснабжения нет на севере области. Сотрудники экстренных служб начали ремонтные и восстановительные работы.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины пропал свет после удара по энергетике. Проблемы с электроснабжением также возникли в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти перевели на резервное питание.

Там, где нет света, для украинцев развернули «пункты несокрушимости» (работают при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации; в них есть свет, тепло, мобильная связь и интернет). Днем «Страна.ua» со ссылкой на местные сообщала писала о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.

Ранее ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР.