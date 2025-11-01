На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся детей

Дети, которые были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) в Казбековском районе Дагестана, чувствуют себя хорошо. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации района.

«Сегодня под вечер глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев вместе с Наби Кураевым, первым заместителем министра здравоохранения Дагестана, навестили маленьких пациентов инфекционного отделения Казбековской ЦРБ. Детишки чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении администрации.

В пресс-службе добавили, что сейчас врачи отмечают положительную динамику течения ОКИ. В администрации отметили, что детям назначили симптоматическую и антивирусную терапию. Новых поступлений в больницу не было, подчеркнули в пресс-службе.

Днем 1 ноября прокуратура Дагестана сообщила, что в Казбековском районе в отделение ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» поступили несколько детей с признаками острой кишечной инфекции. По факту произошедшего организовали проверку.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.

