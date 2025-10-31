Следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане

В Петербурге следователи заинтересовались инцидентом с отравлением компании девушек, в котором они обвинили ресторан. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следственный отдел по Петроградскому району организовал доследственную проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Компания девушек обвинила ресторан «Мона» на Каменноостровском проспекте в сильном отравлении — 9 октября они ужинали в заведении, отмечая день рождения, а 10 октября у троих из компании возникли сильные боли в животе и тошнота. По их словам, на следующий день одну из подруг нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также пострадала девушка, находившаяся на седьмой неделе беременности — она получила угрозу выкидыша, которую могла спровоцировать инфекция. Анализы пострадавших показали наличие сальмонеллеза.

