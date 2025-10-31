На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане

В Петербурге проверят ресторан, который копания девушек обвинила в отравлении
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Петербурге следователи заинтересовались инцидентом с отравлением компании девушек, в котором они обвинили ресторан. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следственный отдел по Петроградскому району организовал доследственную проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Компания девушек обвинила ресторан «Мона» на Каменноостровском проспекте в сильном отравлении — 9 октября они ужинали в заведении, отмечая день рождения, а 10 октября у троих из компании возникли сильные боли в животе и тошнота. По их словам, на следующий день одну из подруг нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также пострадала девушка, находившаяся на седьмой неделе беременности — она получила угрозу выкидыша, которую могла спровоцировать инфекция. Анализы пострадавших показали наличие сальмонеллеза.

Ранее студенты петербургского колледжа массово отравились в столовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами