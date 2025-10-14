В Петербурге школьник упал на рельсы в метро

В Петербурге в метро девятилетний школьник упал на рельсы и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге девятилетний школьник упал на рельсы на станции метро «Чкаловская». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, инцидент произошел утром 14 октября. Мальчик вместе с матерью направлялся в школу. В один момент он подошел к краю платформы, оступился и упал на рельсы. В результате падения ребенок ударился головой и получил несколько переломов. Его экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

6 октября в Москве на станции метро «Автозаводская» зеленой ветки на рельсы упал пассажир. Пострадавшего быстро подняли на платформу и передали врачам.

8 сентября в Нижнем Новгороде молодой человек упал прямо перед движущимся составом в метро. Инцидент случился на станции «Двигатель революции». Юный пассажир упал на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист успел применить экстренное торможение, что предотвратило трагедию. Молодого человека подняли с путей и передали медикам.

Ранее мальчик упал на пути в метро Москвы и угодил под поезд.