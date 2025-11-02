Названы регионы России с самой доступной и качественной медициной

«Ъ»: ЯНАО лидирует по доступности и качеству медицинской помощи в России

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) самые высокие шансы получить качественную и своевременную медицинскую помощь в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на исследование аналитического проекта «Если быть точными».

В публикации говорится, что самые высокие строчки в рейтинге занимают регионы, где высокие зарплаты медиков сочетаются с развитой инфраструктурой и программами поддержки медицины.

«Абсолютным лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь самая большая в России обеспеченность врачами-педиатрами (14,5 на 10 тыс. детей при норме 12,5) и фельдшерами скорой помощи», — отмечается в статье.

Аналитики сообщили, что в ЯНАО самая высокая в стране зарплата медиков — 241 тыс. руб. Исследователи рассказали, что за последние 10 лет уровень зарплаты вырос более чем в два раза. Помимо этого, в ЯНАО отмечается высокий процент трудоустройства выпускников медвузов.

Санкт-Петербург при этом лидирует по доступности специализированной помощи из-за высокой концентрации федеральных медицинских центров, НИИ и ведущих профильных вузов. В городе, согласно исследованию, самая высокая в России обеспеченность врачами скорой помощи и онкологами.

Специалисты также выделили Белгородскую область, Чувашию, Магаданскую область и Чукотку — регионы лидируют по обеспеченности врачами. А в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Чечне самые доступные для населения акушеры-гинекологи.

В самом конце списка по всем направлениям оказалась Еврейская автономная область. В регионе фиксируется критическая нехватка узких специалистов.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России удалось переломить стойкий отток медиков, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении. По его словам, подобные тенденции в итоге приводят к доступности и своевременному оказанию медицинской помощи.

Ранее глава Минздрава призвал усилить ответственность медиков-целевиков.