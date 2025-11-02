Аэропорт в Кемерово закроют на полгода для ремонта взлетно-посадочной полосы

Международный аэропорт в Кемерово закроют для ремонта взлетно-посадочной полосы планируется. Об этом рассказал министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко, передает пресс-служба Кемеровской области.

«Проект ремонтных работ в настоящее время проходит Главгосэкспертизу, мы уверены, что заключение будет положительным», — сказал он.

По словам Лопатенко, в конце 2026 года аэропорт будет закрыт. Ограничение продлится от четырех до шести месяцев.

