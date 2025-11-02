Исчезнувшую 13-летнюю девочку нашли под простыней в коробке в доме торговца людьми

В подвале дома в американском Питтсбурге нашли пропавшую без вести 13-летнюю девочку, передает CBS News.

Телеканал сообщает, что подростка обнаружили в коробке, которая была накрыта простыней, во время обыска в доме в районе Брайтон-Хайтс.

В полиции рассказали, что расследование исчезновения девочки продолжалось неделю. В ходе него был арестован 62-летний Рональд Смит. Вместе с еще одним мужчиной он вывез подростка в штат Джорджия и посадил ее на автобус до Питтсбурга. По дороге девочку видели на автовокзале в Вашингтоне в компании женщины. Та предложила подростку помощь и сопроводила девочку в дом 26-летнего Ки-Шона Крамити. Мужчина познакомился с несовершеннолетней в Snapchat и обещал, что ее удочерит заслуживающий доверия человек.

По данным правоохранителей, женщина, Крамити и подросток спали в одной кровати в подвале дома в Питтсбурге. Мужчина дал девочке алкоголь и еду и несколько раз занимался с ней сексом.

CBS News добавляет, что сейчас Крамити находится в тюрьме округа Аллегейни. Его обвиняют в торговле людьми, сексуальном насилии и развращении несовершеннолетней.

