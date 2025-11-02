Появились подробности о подозреваемых в ограблении Лувра

Двое из подозреваемых по делу об ограблении Лувра в 2015 году были осуждены в рамках одного и того же дела о краже. Об этом в интервью радиостанции Franceinfo заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

«Двое из подозреваемых, обвиняемых в ограблении Лувра, были замешаны в том же деле о краже, за которое они были осуждены в Париже в 2015 году», — заявила она.

Прокурор рассказала, что у одного мужчины уже было 11 судимостей, в том числе 10 за крупные кражи, а также за нарушения правил дорожного движения. Второй фигурант дела, по словам Бекко, также имеет уголовное прошлое, в том числе за две тяжкие кражи.

Она добавила, что по этому делу официально предъявлены обвинения четырем подозреваемым. При этом один человек все еще разыскивается. Кроме того, подозреваемых среди сотрудников музея, которые могли быть причастны к инциденту, пока не были найдены.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

