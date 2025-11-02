На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи сообщили о работе гавани в штатном режиме
Shutterstock

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Авиакомпании восстанавливают расписание, и полеты начинают выполняться по графику. Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на сегодня запланировано 182 рейса, из них по данным на 13:00 мск, 22 уже вылетели.

С учетом ночных ограничений 20 рейсов задержали более чем на два часа. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Также сообщалось, что людям выдают надувные матрасы, пледы, коврики, а также питьевую воду.

До этого в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты, а спустя несколько минут отменили данные меры. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. При этом спустя четыре минуты он опубликовал пост, в котором сообщил об отмене ограничений для воздушной гавани курортного города.

Ночью 2 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал о введении режима ракетной опасности. Чиновник призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

