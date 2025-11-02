Охрана торгового центра в Сочи во время тревоги выгнала людей из укрытия на парковку

В Сочи людей во время тревоги выгнали из укрытия на парковку

В Сочи охрана торгового центра во время тревоги якобы выгнала людей из укрытия на открытую парковку. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

«По словам посетителей, при объявлении тревоги в Сочи сотрудники охраны торгового центра не разрешили людям оставаться на закрытой парковке и вывели всех на открытую площадку», — говорится в посте.

До этого Минобороны России сообщило, что за три часа Вооруженные силы России уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов украинских войск над Кубанью и акваторией Черного моря.

Также в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты, а спустя несколько минут отменили данные меры. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. При этом спустя четыре минуты он опубликовал пост, в котором сообщил об отмене ограничений для воздушной гавани курортного города.

Ночью 2 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал о введении режима ракетной опасности. Чиновник призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

