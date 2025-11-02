На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За несколько часов над Кубанью и Черным морем уничтожили 15 беспилотников ВСУ

МО РФ: за три часа над территорией Кубани и Черным морем ликвидировали 15 БПЛА
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вооруженные силы России за три часа уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов украинских войск над Кубанью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили пресс-службе в Минобороны России.

«2 ноября с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края и 1 — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Над акваторией Черного моря уничтожили 39 летательных аппаратов. В Краснодарском крае отразили атаку 32 беспилотников, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять целей перехватили в Орловской, Ростовской и Волгоградской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской области. Три БПЛА нейтрализовали над Азовским морем, по два — в Тульской, Курской и Белгородской областях.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины использовали дроны самолетного типа.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась инфраструктура порта.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами