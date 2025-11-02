За несколько часов над Кубанью и Черным морем уничтожили 15 беспилотников ВСУ

МО РФ: за три часа над территорией Кубани и Черным морем ликвидировали 15 БПЛА

Вооруженные силы России за три часа уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов украинских войск над Кубанью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили пресс-службе в Минобороны России.

«2 ноября с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края и 1 — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Над акваторией Черного моря уничтожили 39 летательных аппаратов. В Краснодарском крае отразили атаку 32 беспилотников, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять целей перехватили в Орловской, Ростовской и Волгоградской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской области. Три БПЛА нейтрализовали над Азовским морем, по два — в Тульской, Курской и Белгородской областях.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины использовали дроны самолетного типа.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась инфраструктура порта.