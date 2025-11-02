Появились подробности в деле о нападении с ножом в британском поезде

Полиция Британии не классифицирует как теракт нападение с ножом в поезде

Полиция Британии не классифицирует как теракт нападение с ножом в поезде, в результате которого пострадали 10 человек. Об этом сообщил представитель транспортной полиции Джон Лавлесс, передает телеканал Sky News.

«Контртеррористическая полиция изначально помогала нам в расследовании. На данном этапе нет ничего, что говорило бы о том, что это террористический инцидент», — сказал он.

После инцидента задержаны двое мужчин: одному из них 32 года, другому — 35 лет.

Нападение произошло вечером недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Очевидец рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. Полиция арестовала двух человек, несколько пассажиров были госпитализированы.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его сильно обеспокоил «ужасный инцидент» в поезде и призвал людей на месте происшествия следовать указаниям правоохранителей.

