Гость города ударил петербуржца ножом в шею и был задержан

Житель Петербурга получил на улице ножевое ранение и чудом выжил
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина ударил незнакомца ножом в шею. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 31 октября у дома на Комендантской площади. Там между двумя мужчинами внезапно возник конфликт, который завершился поножовщиной.

По версии следствия, нападавший нанес потерпевшему не менее одного удара в шею. Мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ. Подозреваемый, которым оказался 29-летний житель Хабаровского края, был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого в Саратове задержали 17-летнего юношу, всадившего нож в спину прохожей. Пострадавшей оказалась 35-летняя женщина, которая шла по улице с покрытой головой. Ей оперативно оказали медпомощь. Преступника задержали и передали следователям. Установлено, что нападение случилось «из-за религиозной ненависти» — юноше не понравился внешний вид прохожей.

Ранее новосибирец ранил соседа ножом из-за замечания о шуме.

