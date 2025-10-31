В Саратове задержали юношу, всадившего нож в спину прохожей

В Саратове задержали 17-летнего юношу, который напал на прохожую женщину и всадил ей нож в спину. Пострадавшую удалось спасти, а действия преступника объяснили ненавистью на религиозной почве, передает sarinform.ru со ссылкой на данные областного управления СК РФ.

Происшествие случилось на ул. Вольской, пострадавшей оказалась 35-летняя женщина, которая шла по улице с покрытой головой. Ей оперативно оказали медпомощь, после чего пациентка рассказала о ЧП. Преступника задержали и передали следователям. Как уточнили изданию в правоохранительных органах, нападение случилось «из-за религиозной ненависти» — юноше не понравился внешний вид прохожей.

На 17-летнего жителя Саратова завели уголовное дело о покушении на убийство, ведется расследование.

