В Саратове задержали юношу, всадившего нож в спину прохожей

В Саратове задержали юношу, напавшего с ножом на прохожую женщину из-за платка
Depositphotos

В Саратове задержали 17-летнего юношу, который напал на прохожую женщину и всадил ей нож в спину. Пострадавшую удалось спасти, а действия преступника объяснили ненавистью на религиозной почве, передает sarinform.ru со ссылкой на данные областного управления СК РФ.

Происшествие случилось на ул. Вольской, пострадавшей оказалась 35-летняя женщина, которая шла по улице с покрытой головой. Ей оперативно оказали медпомощь, после чего пациентка рассказала о ЧП. Преступника задержали и передали следователям. Как уточнили изданию в правоохранительных органах, нападение случилось «из-за религиозной ненависти» — юноше не понравился внешний вид прохожей.

На 17-летнего жителя Саратова завели уголовное дело о покушении на убийство, ведется расследование.

На днях в Улан-Удэ 17-летний подросток напился в компании друзей, а затем набросился на них с ножом. Один получил удар в бедро, а другой – в грудь и живот. Пострадавшие самостоятельно добрались на такси до больницы, где им оказали медицинскую помощь. Хозяин квартиры обезоружил нападавшего и закрыл его в комнате до прибытия полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании нападавшему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пассажир набросился с ножом на таксиста под Санкт-Петербургом.

