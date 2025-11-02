Посольство высказалось о передаче особняка в Турции потомкам дипломата царской России

Информация о передаче прав на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья на Босфоре потомкам дипломата царской России не соответствуют действительности. Об этом сообщило посольство России в Анкаре, передает ТАСС.

«Упоминаемые факты не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции», — сказали в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что руководству газеты официально предложили опубликовать необходимые исправления и опровержения.

1 ноября турецкая газета Sabah заявила, что якобы турецкий суд постановил передать исторический особняк на Босфоре наследникам дипломата времен Российской Империи Николая Свечина, который приобрел его в 1868 году.

По информации газеты, позиция властей Турции строилась на том, что российский дипломат не оставил наследство. Российские власти, в свою очередь, заявили о праве на здание на основании того, что Свечин якобы оплатил покупку деньгами из госказны.

