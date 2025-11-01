На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Турции передал особняк на Босфоре наследникам дипломата царской России

Sabah: особняк в Турции за $1,5 млрд передан потомкам дипломата царской России
close
РИА «Новости»

Суд в Стамбуле постановил передать исторический особняк на Босфоре наследникам дипломата времен Российской Империи Николая Свечина, который приобрел его в 1868 году. Об этом сообщает газета Sabah.

«Завершено 17-летнее наследственное дело в отношении особняка в Тарабье возрастом около 200 лет, который был приобретен сотрудником российского посольства в 1868 году и использовался в качестве здания представительства России со времен Османской империи», — говорится в материале.

Сообщается, что площадь объекта, купленного послом у французской семьи, составляет около 10 га. В настоящий момент его стоимость оценивается в $1,5 млрд.

После анализа документов, дипломатической переписки и норм международного права суд отклонил претензии РФ, минфина Турции и Главного управления фондов и вынес решение в пользу наследников дипломата.

Проблемы вокруг объекта начались после революции 1917 года в России, когда особняк сдали в аренду российской стороне. В 1950 году обнаружилось, что объект зарегистрирован на имя Свечина, после чего было установлено, что у посла остались потомки, проживающие во Франции.

По данным газеты, позиция властей Турции строилась на том, что российский дипломат не оставил наследство. Российские власти, в свою очередь, заявили о праве на здание на основании того, что Свечин якобы оплатил покупку деньгами из госказны.

Ранее Джим Керри продал особняк в США почти за полцены.

