Сосед похитил школьницу из ее дома и изнасиловал

В Индии мужчина получил 20 лет за похищение 16-летней девушки и ее изнасилование

28-летнего мужчину из Индии осудили за похищение и изнасилование 16-летней девушки. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Одиша. Фигурант похитил несовершеннолетнюю, когда она была одна дома, после чего надругался.

На следующий день о ситуации стало известно, и мать пострадавшей обратилась в полицию, заявив, что насильником является их 28-летний сосед. Мужчину быстро арестовали в доме недалеко от деревни, где произошел инцидент, в его отношении возбудили дело.

В рамках дела правоохранители взяли показания у более чем десяти свидетелей, а также пострадавшую.

Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Помимо этого, на него наложили штраф в размере 50 тысяч рупий. В случае, если он не сможет выплатить эту сумму, к его наказанию прибавится еще один год.

