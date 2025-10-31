На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сосед похитил школьницу из ее дома и изнасиловал

В Индии мужчина получил 20 лет за похищение 16-летней девушки и ее изнасилование
true
true
true
close
Freepik

28-летнего мужчину из Индии осудили за похищение и изнасилование 16-летней девушки. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Одиша. Фигурант похитил несовершеннолетнюю, когда она была одна дома, после чего надругался.

На следующий день о ситуации стало известно, и мать пострадавшей обратилась в полицию, заявив, что насильником является их 28-летний сосед. Мужчину быстро арестовали в доме недалеко от деревни, где произошел инцидент, в его отношении возбудили дело.

В рамках дела правоохранители взяли показания у более чем десяти свидетелей, а также пострадавшую.

Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Помимо этого, на него наложили штраф в размере 50 тысяч рупий. В случае, если он не сможет выплатить эту сумму, к его наказанию прибавится еще один год.

До этого в США приемная мать была арестована за изнасилование 12-летнего ребенка. При этом сама фигурантка утверждала, что это ребенок надругался над ней.

Ранее похищенную школьницу нашли спустя почти два месяца беременной от насильника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами