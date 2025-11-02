В Приморье произошло нашествие божьих коровок

В Приморье в поселке Тихое Надеждинского района из-за похолодания произошло нашествие божьих коровок. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ВОСТОК-МЕДИА».

По данным издания, полчища насекомых пытаются пробраться в дома в поисках теплого укрытия. Жители рассказали, что не могут выйти из дома, потому что насекомых слишком много.

В конце сентября начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что нашествия божьих коровок в городе не наблюдается, насекомые могут проникать в квартиры в поисках тепла. По его словам, божьи коровки не являются стайными насекомыми, однако зимуют колониями. Они могут проникать в здания через мелкие щели в оконных рамах.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в центре и на юге России началось нашествие хищных божьих коровок-арлекинов. По данным канала, они колониями поселяются в теплых местах, где уничтожают расплодившуюся из-за теплого лета тлю, а затем готовятся к зимовке.

Ранее британцы столкнулись с нашествием божьих коровок.