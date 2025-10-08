На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британцы столкнулись с нашествием божьих коровок

Daily Star: в Англии произошло нашествие божьих коровок
true
true
true
close
tiredbutreassuredhome/TikTok

Жители Великобритании столкнулись с нашествием божьих коровок, которые проникают в дома, пугая людей, пишет Daily Star.

Эксперты объясняют поведение насекомых простым естественным циклом. Профессор Тим Коулсон рассказал, что божьи коровки ищут места для зимовки.

«Они впадают в диапаузу — нечто вроде зимней спячки — и замедляют метаболизм, чтобы экономить энергию. В дикой природе они выбирают укрытия под корой деревьев, в листьях или других защищённых местах», — пояснил ученый.

Макс Барклай, старший куратор отдела жуков в Музее естественной истории, отметил, что некоторые виды божьих коровок впадают в спячку большими группами, а в отсутствие естественных укрытий они могут искать дома.

Несмотря на то, что божьи коровки могут переносить грибковые инфекции, специалисты успокаивают, что они не опасны для человека.

Ранее ученые обнаружили в Австралии новый вид гигантского палочника.

