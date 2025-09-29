На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценили риск нашествия божьих коровок в Москве

Кунафин: нашествия божьих коровок в Москве не наблюдается
true
true
true
close
«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

Нашествия божьих коровок в Москве не наблюдается, насекомые могут проникать в квартиры в поисках тепла. Об этом в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Азамат Кунафин.

По его словам, божьи коровки не являются стайными насекомыми, однако зимуют колониями. Они могут проникать в здания через мелкие щели в оконных рамах.

«В ряде случаев такие насекомые оказались в нескольких московских квартирах, что не свидетельствует о широкомасштабном явлении», — объяснил эксперт.

Кунафин добавил, что при наступлении холодов насекомые на самом деле могут проникать в квартиры москвичей, но речи о «нашествии» или каком-то массовом явлении не идет. Он подчеркнул, что божьи коровки опасности для человека не представляют.

Эксперт порекомендовал жителям столицы в случае обнаружения божьих коровок выпускать их на улицу не в сильные морозы. Он отметил, что до наступления устойчивых холодов они могут найти естественное убежище для зимовки.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в центре и на юге России началось нашествие хищных божьих коровок-арлекинов. По данным канала, они колониями поселяются в теплых местах, где уничтожают расплодившуюся из-за теплого лета тлю, а затем готовятся к зимовке.

Ранее нашествие божьих коровок напугало британцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами