Эксперты оценили риск нашествия божьих коровок в Москве

Нашествия божьих коровок в Москве не наблюдается, насекомые могут проникать в квартиры в поисках тепла. Об этом в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Азамат Кунафин.

По его словам, божьи коровки не являются стайными насекомыми, однако зимуют колониями. Они могут проникать в здания через мелкие щели в оконных рамах.

«В ряде случаев такие насекомые оказались в нескольких московских квартирах, что не свидетельствует о широкомасштабном явлении», — объяснил эксперт.

Кунафин добавил, что при наступлении холодов насекомые на самом деле могут проникать в квартиры москвичей, но речи о «нашествии» или каком-то массовом явлении не идет. Он подчеркнул, что божьи коровки опасности для человека не представляют.

Эксперт порекомендовал жителям столицы в случае обнаружения божьих коровок выпускать их на улицу не в сильные морозы. Он отметил, что до наступления устойчивых холодов они могут найти естественное убежище для зимовки.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в центре и на юге России началось нашествие хищных божьих коровок-арлекинов. По данным канала, они колониями поселяются в теплых местах, где уничтожают расплодившуюся из-за теплого лета тлю, а затем готовятся к зимовке.

Ранее нашествие божьих коровок напугало британцев.