В центре и на юге России началось нашествие хищных божьих коровок-арлекинов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Насекомых заметили в Москве, Сочи, Анапе, Новороссийске и Краснодаре. Божьи коровки колониями поселяются в теплых местах, где уничтожают расплодившуюся из-за теплого лета тлю, а затем готовятся к зимовке. При этом голыми руками трогать этих насекомых нельзя, поскольку выделяемая ими гемолимфа может спровоцировать аллергические реакции и вызвать отравление.

До этого нашествие божьих коровок напугало британцев.

Миллионы ярко-красных жуков внезапно заполонили города, пляжи и даже футбольные поля, заставив отдыхающих искать укрытие в своих автомобилях. Одним из самых пострадавших районов стал популярный морской курорт Уэстон-Сьюпер-Мэр, где отдыхающие были буквально окружены насекомыми.

Эксперты объясняют массовое скопление насекомых резким ростом численности популяции, который, в свою очередь, связан с продолжительной жаркой погодой.

