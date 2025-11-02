На озере в Карелии два человека пропали без вести при опрокидывании лодки

МЧС: в Карелии два человека пропали без вести в результате опрокидывания лодки

В Карелии лодка с людьми перевернулась на озере Долгое, два человека пропали без вести. Об этом рассказала пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Telegram-канале.

«Олонецкий район, озеро Долгое. 1 ноября перевернулась лодка с мотором, в которой находились три человека. Один самостоятельно добрался до берега, двое других пропали без вести. Ведутся поиски», — сообщили в ведомстве.

27 октября в Севастополе при проведении работ на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, после происшествия были спасены 15 человек. Семерых из них госпитализировали с травмами легкой и средней степеней тяжести.

Глава населенного пункта уточнил, что ЧП произошло в результате нештатной ситуации. На место выезжали сотрудники аварийных и спасательных служб, была создана комиссия по расследованию инцидента.

Ранее два человека пропали без вести после столкновения сухогруза и контейнеровоза в КНР.