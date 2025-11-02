В четырех городах РФ сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты в четырех российских городах возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Речь идет о воздушных гаванях в Казани, Бугульме, Ульяновске и Нижнекамске.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель агентства.

Аэропорты в Казани и Ульяновске приостановили работу в ночь на 2 ноября примерно в 3:42 мск. Чуть позже — около 4:09 мск — были введены ограничения на работу воздушных гаваней в Нижнекамске и Бугульме.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 164 украинских беспилотника. Над акваторией Черного моря перехватили 39 дронов, в Краснодарском крае — 32, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять летательных аппаратов ликвидировали в Волгоградской, Ростовской и Орловской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской области. Еще три цели нейтрализовали над акваторией Азовского моря, по две — в Белгородской, Тульской и Курской областях.

