Подросток на мотоцикле сбил трех школьниц в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом 18-летний мотоциклист без прав сбил трех школьниц
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Юноша на мотоцикле сбил школьниц, которые шли по обочине дороги в Нижегородской области. Об этом изданию NN.RU сообщили в региональном управлении ГАИ.

ДТП произошло вечером в субботу, 1 ноября, в селе Запрудное Кстовского района. По словам очевидцев, молодой человек за рулем мотоцикла пытался объехать пешеходов, но потерял управление и наехал на них. Двум из пострадавших девочек по 15 лет, а третьей — 12.

Скорая забрала с места аварии одну из школьниц (ее подруги отделались ушибами) и виновника ДТП. Как сообщается, у 18-летнего юноши не было водительских прав. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого мигранта, который врезался в толпу людей в Твери, оставили на свободе. В результате ДТП пострадали четыре человека. Две сотрудницы МВД сейчас находятся в коме в тяжелом состоянии. У матери семилетнего ребенка — перелом таза и бедра, у мальчика — сотрясение мозга и гематомы. Прокуратура готовит ходатайство об обжаловании решения суда.

Ранее автомобиль сбил трех школьниц и протаранил магазин в уральском городе.

